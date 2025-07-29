Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко между матчами второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс поделился мыслями о мотивации игроков Динамо на примере полузащитника Владимира Бражко.

От Бражко. Не продало Динамо футболиста за 22 миллиона евро зимой в английскую Премьер-лигу? И все же мы видели, что было весной. Вы видите, что сейчас новый сезон начинается, а Бражко только на 10 минут на замену выходит.

Я понимаю: там молодежная сборная, чемпионат Европы, необходимость отдыха и так далее, тому подобное. Но факт остается фактом. Это тоже говорит в определенной мере о отношении. Факт остается фактом: Бражко – капитан киевского Динамо еще недавно, если по прошлому сезону говорить, – он на 10 минут на замену выходит.

И мне очень трудно осознать, очень трудно понять, какая мотивация проявлять себя в матчах против условных Кудровки, Полтавы у Шапаренко, у Ваната. Я не могу представить, где, как и за счет чего они должны здесь, в таких условиях, которые создает чемпионат Украинской Премьер-лиги, развиваться, чтобы получить шанс попробовать себя на более высоком уровне, чтобы получить эту мотивацию попробовать себя на более высоком уровне.