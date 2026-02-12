Сергей Разумовский

Киевское Динамо рассматривало вариант аренды украинского голкипера житомирской команды Полесье Олега Кудрика во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает портал Футбол 24, ссылаясь на собственные источники. Причиной заинтересованности в этом переходе стали проблемы с укомплектованием вратарской линии в киевском клубе – основной вратарь Нещерет некоторое время был вынужден пропустить значительную часть подготовки ко второй половине сезона, а еще один кипер, Моргун, также имел трудности со здоровьем, что ограничивало ротацию на этой позиции.

Стоит отметить, что дополнительную заинтересованность в приглашении именно Кудрика проявил новоназначенный тренер вратарей Динамо Михаил Федунов, который ранее уже работал с этим голкипером в Житомире. Благодаря личному опыту сотрудничества, Федунов хорошо знаком с профессиональными качествами Кудрика и рассчитывал, что его переход укрепит конкуренцию среди вратарей киевской команды.

В клубе Полесье также не видели препятствий для временной аренды вратаря, были готовы пойти навстречу Динамо и отпустить Кудрика на некоторое время. Однако ситуация изменилась после того, как основной вратарь Динамо Руслан Нещерет смог восстановиться и вернуться к тренировкам в общей группе. Это сняло остроту кадровой проблемы, из-за чего дискуссия об арендном переходе Кудрика была завершена.

По состоянию на сегодня, в текущем сезоне украинской Премьер-лиги Динамо находится на четвертой строчке турнирной таблицы. После шестнадцати сыгранных матчей в активе команды 26 набранных баллов, а вопрос вратарской ротации пока не является критическим для продолжения борьбы в чемпионате.

