Голкипер Динамо Руслан Нещерет поделился мыслями по поводу решающего гола своего коллеги Анатолия Трубина за Бенфику в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против Реала (4:2). Слова вратаря передает пресс-служба клуба.

Трубін забил эффектно, выглядело очень красиво. Это, знаете, ситуативно. Я считаю, что это должна быть какая-то удача, чтобы ты туда прибежал и забил такой гол, как он.

Мы сейчас смотрели матч Манчестер Сити — Ливерпуль, там Алисон побежал. Могли третий пропустить, а могли и забить второй, сравнять счет. Поэтому это все интуитивно, ситуативно — может повезти, а может и нет.