Спортивный директор Осиека Ален Петрович объяснил причины подписания украинского полузащитника Александра Петрусенко в летнее трансферное окно. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Я был на связи с ним еще с мая. Было несколько заинтересованных клубов, и довольно серьезных, в прессе уже писали об этом, и я раньше говорил, что во время подготовки дополнительно посмотрим, на каких позициях нам нужно усилиться.

Поэтому мы решили подписать полузащитника, который физически сильный, жесткий в борьбе – именно этого нам до сих пор не хватало. Верю, что он быстро войдет в ритм, в конце концов, мы же не подписывали его на месяц, а сразу на три года. Он сразу доступен для тренера, думаю, что в нем мы получим настоящее усиление в центре поля.

Мы все его давно знаем, и он – именно тот, кого мы сейчас искали. Я уже говорил, что мы не против классических легионеров, пример – трансфер Туре, но нам всё же легче брать игроков без языкового барьера. Петрусенко прекрасно вписывается в такую историю – уже два года был в Хорватии, не требует длительной адаптации, знает хорватский чемпионат, а это также важно. Верю, что и это будет нашим преимуществом.