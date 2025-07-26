Директор известного клуба в восторге от украинского новичка
Руководитель бывшей команды Гармаша объяснил, почему на трансферном рынке был сделан именно такой выбор
около 23 часов назад
Спортивный директор Осиека Ален Петрович объяснил причины подписания украинского полузащитника Александра Петрусенко в летнее трансферное окно. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Я был на связи с ним еще с мая. Было несколько заинтересованных клубов, и довольно серьезных, в прессе уже писали об этом, и я раньше говорил, что во время подготовки дополнительно посмотрим, на каких позициях нам нужно усилиться.
Поэтому мы решили подписать полузащитника, который физически сильный, жесткий в борьбе – именно этого нам до сих пор не хватало. Верю, что он быстро войдет в ритм, в конце концов, мы же не подписывали его на месяц, а сразу на три года. Он сразу доступен для тренера, думаю, что в нем мы получим настоящее усиление в центре поля.
Мы все его давно знаем, и он – именно тот, кого мы сейчас искали. Я уже говорил, что мы не против классических легионеров, пример – трансфер Туре, но нам всё же легче брать игроков без языкового барьера. Петрусенко прекрасно вписывается в такую историю – уже два года был в Хорватии, не требует длительной адаптации, знает хорватский чемпионат, а это также важно. Верю, что и это будет нашим преимуществом.