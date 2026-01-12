Сергей Разумовский

23-летний форвард Краснопир уже находится в Житомире — об этом информирует «ТаТоТаке». По данным источника, бывший нападающий Карпат прошел углубленное медицинское обследование, после чего принял участие в тренировке с командой. Ожидается, что в ближайшее время его официально представят как игрока житомирского клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер нападающего обойдется покупателю в 1,1 млн евро. В то же время в этой сделке есть важная финансовая деталь: часть суммы получит Рух — идет речь о 110 тысячах евро (или 10%). Такой механизм связан с пунктом о проценте от следующей продажи, который был заложен в более широкой договоренности между львовскими клубами и дает желто-черным право на выплату в случае дальнейшего перехода футболиста.

Напомним, Краснопир перешел из Руха в Карпаты в январе 2025 года, и тогда сумма трансфера составляла 1 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу, стабильно набирая очки по системе гол+пас и привлекая внимание на трансферном рынке.

