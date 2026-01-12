Павел Василенко

Полесье официально объявило о достижении договоренности по продлению контракта с защитником Богданом Михайличенко. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2028 года.

«Полесье искренне желает Богдану Михайличенко надежной и уверенной игры в защите, максимальной концентрации и стабильности в каждом матче», – говорится в заявлении житомирян.

Михайличенко провел в составе Полесья 68 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Отметим, что житомирцы в настоящее время занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея 30 очков после 16 туров.