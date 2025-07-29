Павел Василенко

Виктор Дьокереш еще не сыграл ни одного официального матча за Арсенал, но уже бьет рекорды, несмотря на то, что о его переходе официально было объявлено всего три дня назад. По данным The Athletic, футболка шведского нападающего пользуется огромным спросом у болельщиков, и «канониры» еще никогда не продавали так много футболок одного игрока за такой короткий срок.

Бывший игрок Спортинга выбрал исторический номер 14, хотя ему больше нравится номер 9, под которым сейчас играет Габриэль Жезус. Этот выбор также помог ему завоевать сердца болельщиков, поскольку под этим номером играл легендарный Тьерри Анри.

Арсенал запустил акцию, предлагающую бесплатную печать имени «Дьокереш» и номера 14 на футболках до четверга. Болельщики платят только за саму футболку – около 115 евро, но не за печать, которая может стоить до 18,50 евро.

Интерес к футболке был настолько велик, что официальный сайт Арсенала упал в тот день, когда клуб объявил о прибытии Дьокереша. Ожидается, что рекорд продаж футболок будет расти до конца сезона.