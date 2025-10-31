Юрий Юрченко, адвокат полузащитника Буковины Евгения Подлепенца, рассказал о ситуации вокруг бывшего клуба своего клиента Днепра-1.

Первое – почему мы дошли до того, где мы сейчас находимся с этими требованиями и с его статусом кредитора. Мы подали заявление в Палату по разрешению споров УАФ о взыскании с «Днепра-1» соответствующей задолженности около 2 лет назад, в ноябре сезона 2024/25, после снятия «Днепра-1» с соревнований. Это дело почему-то откладывалось довольно долго по неизвестным для нас причинам. Решение Палаты было вынесено только недавно, мы получили его 18 сентября 2025 года.

Параллельно мы же понимаем, что «Днепр-1» снялся с соревнований и, насколько нам известно, остается аффилированным членом Днепропетровской ассоциации футбола. Мы думаем, что именно в связи с этим «Шахтер» и подал соответствующее заявление о банкротстве, потому что может повториться та же самая история, что была ранее с «Днепром».

Клуб остается членом, то есть субъектом футбола, грубо говоря, под юрисдикцией УАФ, как и все действующие клубы. Благодаря этому, пока он является соответствующим членом в структуре футбола, он может получать соответствующие выплаты солидарности и другие компенсационные выплаты, которые принадлежат клубу, который воспитал или участвовал в воспитании соответствующих футболистов.

Насколько мы понимаем, то «Днепр» этим воспользовался сполна. Нам не известны все детали, но, насколько известно, средства по механизму солидарности вследствие трансферов Евгения Коноплянки и других футболистов таким образом были получены, оставаясь в футболе и не прекращая свое членство. Нет вопросов – клуб заслужил воспитанием футболиста право на соответствующие средства, и может их получить. Но при этом это не освобождает клуб от погашения его долгов перед другими лицами.

Так же и «Днепр-1» имеет право на средства за воспитание футболистов, но для того, чтобы не было повторения этой ситуации абсолютно логичный шаг «Шахтера» – инициирование и открытие дела о банкротстве. Мы надеялись на решение Палаты по разрешению споров УАФ и ждали, пока она вынесет решение. Палата удовлетворила требование Жени, но мы же прекрасно понимаем, что в рамках футбольной юрисдикции вряд ли «Днепр-1» нам выплатит эти средства согласно решению Палаты уже в 2025 году. «Днепру-1» в том состоянии, в котором он есть, нечего терять – лишение очков или какого-то статуса в футболе – это никакого дискомфорта не сделает. А соответственно решения КДК УАФ для «Днепра-1» не страшны, на данный момент.

Соответственно, КДК не имеет никаких действенных санкций, которые бы заставили «Днепр-1» в рамках Дисциплинарных правил УАФ перечислять средства на счет погашения своих долгов из тех, которые они получают за воспитание футболистов или из других средств. В том числе это касается и долгов либо перед «Шахтером», либо перед Евгением Пидлепенцем, либо перед другими субъектами футбола.

Поэтому логичным и оправданным кажется обращение по банкротству, после решения апелляционного и Верховного суда соответствующее дело наконец-то открыли. В связи с тем, что эта процедура предусматривает после открытия дела о банкротстве в определенный срок законодательством право подавать всем кредиторам соответствующие заявления о денежных требованиях к должнику, который должен средства.

В интересах Евгения мы воспользовались этим правом и подали соответствующее заявление. Суд его принял к рассмотрению. Как нам известно, подали и другие субъекты, которым якобы «Днепр-1» должен средства. Но действительно ли должен или не должен – это вопрос, как мне кажется, еще открытый: нет ли там фиктивных сделок, фиктивных долгов, созданных искусственным способом с целью невозможности получения средств реальными кредиторами, которыми являются, как минимум, «Шахтер» и Евгений Пидлепенец.

Мы не исключаем, что еще будут открыты уголовные дела относительно тех долгов, которые странным образом появились. Есть предположения, что это фиктивные сделки и фиктивные долги. Так это или нет – в порядке уголовного производства будем выяснять, поскольку вызывают вопросы долги на более чем 300 миллионов гривен.

В судебных реестрах кредитором выступает также старый «Днепр»? Не имея документов, я не могу сказать, какое он имеет отношение, на основании каких именно договоров и правовых отношений, но я предполагаю, что это может быть какая-то манипуляция с целью создания искусственного долга, чтобы тем самым уменьшить процент возмещения средств на счет реальных должников. Мягко говоря, не очень верится в то, что клуб, который функционировал в рамках футбольной юрисдикции, должен средства клубу, который вообще вышел из футбольной юрисдикции. И чем эта юридическая личность занималась, которая уже прекратила свое членство, что ей нужны были эти средства – достаточно открытый и риторический вопрос. И зачем «Днепр-1» перечислил соответствующие суммы средств на счет «Днепра». Как так вдруг получилось, что после того, как дело о банкротстве открыто, появился и долг «Днепра-1» перед «Днепром» и почему тогда «Днепр» не обратился с заявлением об инициировании дела о банкротстве «Днепра-1», а обратился «Шахтер», которому реально «Днепр-1» должен средства. Мы же все понимаем, что это, скорее всего, родственные структуры – «Днепр» и «Днепр-1», – и не просто так этот долг появился, скорее всего.

800 тысяч гривен долга перед Евгением – это сумма заявленная согласно соответствующему контракту и другим документам, это реальная сумма долга, которая также признана и Палатой по разрешению споров УАФ. То есть это общая сумма, которая причитается Жене по контракту от «Днепра-1», – сообщил Юрченко в интервью Tribuna.com.