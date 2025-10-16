Президент Полесья Геннадий Буткевич готов принять участие в тендере, на который будет выставлена учебно-тренировочная база в пригороде Днепра, которая служила много лет ФК Днепр и Днепр-1.

Потенциальное участие Буткевича в торгах породило слухи о возрождении легендарной футбольной школы «Днепр-75», сообщает «Днепрянин».

В настоящее время идет прием предложений, дедлайн - 29 октября.

Аукцион состоится 30 октября при условии наличия двух предложений от потенциальных покупателей.