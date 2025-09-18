Павел Василенко

В Манчестер Юнайтед снова назревает тренерский кризис. Руководство клуба, по данным английских СМИ, рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с Рубеном Аморимом, однако такой шаг может стоить «красным дьяволам» почти 13,8 миллиона евро.

Команда переживает худший старт в Премьер-лиге за последние 33 года, и давление на тренера растет с каждым туром. Не исключено, что «Олд Траффорд» превратится в настоящий тренерский кладбище: с 2013 года, после ухода сэра Алекса Фергюсона, клуб уже успел попрощаться с Дэвидом Мойесом, Луи ван Галом, Жозе Моуринью, Уле Гуннаром Сульшером и Эриком тен Хагом.

Аморим возглавил Манчестер Юнайтед лишь 1 ноября 2024 года, подписав контракт до 2027-го с опцией продления. Однако, если договор разорвут в течение первого года, клуб обязан выплатить огромную компенсацию. Сам тренер ранее заявлял, что готов уйти без денег:

«Я прошу доверия. Если руководство и болельщики решат, что я не подхожу, я уйду на следующий день без компенсации. Но я не сдамся».

Вопрос только в том, выполнит ли он своё слово. Ведь недавно Аморим получил от клуба ультиматум на три матча: против Челси, Брентфорда и Сандерленда. Если результаты не изменятся, игра с «черными котами» 4 октября может стать его последней на скамейке Манчестер Юнайтед.