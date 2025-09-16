Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим продолжает пользоваться полной поддержкой руководства клуба, сообщает ESPN.

После поражения в дерби с Манчестер Сити (0:3) появились слухи о возможной отставке португальского специалиста, но они не соответствуют действительности.

40-летний Аморим остается ключевой фигурой долгосрочной стратегии клуба. Несмотря на то, что результаты команды пока не оправдывают ожиданий, руководство отмечает прогресс: до встречи с Сити Манчестер Юнайтед лидировал по ряду статистических показателей, включая xG, количество ударов и касаний в штрафной площади соперника.

Клуб уверен, что команда движется в правильном направлении и продолжит оказывать тренеру полную поддержку.

