После победы 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд попытается закрепить успех в выездном поединке против Аталанты, которой никогда не проигрывала в официальных матчах.

Команды, фаны, реальные эмоции – все это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатление от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Форма команд и новости перед матчем

Аталанта под руководством Раффаэле Палладино пытается вернуть утраченную форму: на выходных команда отыгралась и победила действующего чемпиона Италии Наполи 2:1, одержав четвертую домашнюю победу подряд во всех турнирах. В последний раз Ла Деа проигрывала дома в Лиге чемпионов – это было частью серии из трех поражений в турнире, но четырех подряд поражений в еврокубках у них еще не было.

Боруссия Дортмунд под руководством Майкла Каррика подходит к игре после драматической ничьей с Лейпцигом 2:2 (гол на 95-й минуте спас от поражения). Результат позволяет команде сохранять теоретические шансы на титул АПЛ перед ключевым матчем с Баварией. В целом «желто-черные» не проигрывают уже пять матчей подряд (4 победы, 1 ничья). В Лиге чемпионов они прошли дальше в 7 из 9 случаев, когда выигрывали первый матч. Однако на выезде команда выиграла лишь один из пяти последних матчей ЛЧ (1 ничья, 3 поражения), пропустив по четыре гола в трех из них.

История противостояний

Аталанта не побеждала Боруссию Дортмунд в трех предыдущих встречах в Лиге чемпионов (1 ничья, 2 поражения). При этом ничья состоялась именно в Бергамо.

Горячая статистика и тренды

Аталанта забила только один гол до перерыва в Лиге чемпионов этого сезона.

Аталанта имеет наименьшее количество ударов в створ (30) среди команд, которые еще не вылетели из турнира.

В матчах Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов этого сезона забито рекордные 26 голов во втором тайме.

В четырех из пяти последних выездных матчей Боруссии во всех турнирах было забито более 2,5 гола.

Ключевые игроки и потери

Лазар Самарджич забил победный гол «Наполи» в воскресенье – девятый из его последних 11 голов за клуб пришелся на 70-ю минуту и позже. Серху Гирасси забил и отдал голевую передачу в первом матче, доведя свой вклад в голы в Лиге чемпионов за Боруссию до 24 в 23 матчах (17 голов + 7 ассистов) – больше только у Марко Ройса (37).

У Аталанты под вопросом участие Сеада Колашинаца из-за травмы, полученной на выходных. У Боруссии не сыграет Нико Шлоттербек.

Прогноз

Аталанта может быть трудной для прохождения дома, поэтому вариант победы Аталанты, но и выход Дортмунда выглядит перспективным.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданных в соответствии с решениямиКРАІЛ №128 и №129 от 08.08.2023.