Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил, что Динамо, Карпаты, Заря и другие клубы не отпустили своих игроков в юношескую сборную Украины на чемпионат мира U-20.

Чемпионат мира U-20 проходит не в даты официальных международных пауз ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов на этот турнир. И из того, что я знаю, Нюрнберг уже сообщил УАФ, что не отпустит Степанова, Эмполи не отпустит нашего нового вундеркинда Богдана Попова, который забивает там в каждом матче Серии В. Кишварда, я слышал, не отпускает вратаря Илью Поповича.

Кроме иностранных клубов, и это меня тоже беспокоит, тревожит и болит, украинские клубы тоже включили патриотизм. С одной стороны они все аж писаются от того, чтобы их футболистов вызывали в сборные, потому что это же стоимость этих футболистов поднимает, а с другой – на чемпионат мира, как тот год, кстати, на Олимпиаду, отпускают лишь тех, на кого сами не рассчитывают.

Карпаты патриотично отказались отпускать Домчака, Заря не отпускает Саленко и Маткевича, Динамо не отпускает Михавка. Это только из того, что я знаю. это только из того, что мне мой WhatsApp написал.