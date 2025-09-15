Сергей Стаднюк

В матче пятого тура украинской Премьер-лиги против Шахтера вингер Металлиста 1925 (1:1) Рамик Гаджиев получил серьезную травму левой ноги. После столкновения с футболистом соперника Невертоном футболист не смог продолжить игру.

Пресс-служба харьковчан опубликовала официальную информацию по поводу травмы игрока. По словам руководителя департамента спортивной медицины клуба Ивана Попова, обследование выявило перелом латеральной лодыжки, разрыв дистального синдесмоза и повреждение дельтовидной связки.

На данный момент футболист находится под наблюдением врачей, а уже на следующей неделе ему предстоит операция в Германии. Медики прогнозируют, что восстановление продлится около четырех месяцев.

Клуб поддерживает Рамика в процессе лечения и желает ему сил, терпения и как можно быстрее вернуться на поле. Металлист 1925

Напомним, Гаджиев является игроком сборной Украины U-20. Таким образом, вингер не поможет «сине-желтым» на чемпионате мира-2025, который пройдет с 27 сентября по 19 октября.

