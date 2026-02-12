Президент ровенского клуба Верес Иван Надеин в интервью пресс-службе клуба прокомментировал работу тренерского штаба и общую атмосферу в клубе, поделившись своим видением процессов внутри команды. Также бизнесмен отреагировал на трансферную кампанию.

Думаю, что у нас слаженная работа всего коллектива. Все достаточно молодые, амбициозные, хотят достигать результатов. Вижу, как команда работает на сборах, как идет работа.

Есть синергия тренерского штаба, плюс молодой амбициозный спортивный директор. Я также считаю, что его результаты достаточно мощные. Есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки, но ошибки должны делать нас только сильнее.

Поэтому, если взять в процентах, то уровень наших удачных трансферов - он достаточно мощный. Даже на фоне всей лиги. Мы делаем интересные шаги. Мы ограничены ресурсами, мы это прекрасно понимаем. Но это также вызов и это также возможность продемонстрировать хороший результат. У нас все работает как одна такая семья – Верес.

Безусловно, я хочу, чтобы в Ровно были еврокубки. Для этого нужно, чтобы и война закончилась, и нам также немного нужно поработать в этом направлении. Но эта цель - она достижима.