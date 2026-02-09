Президент Вереса Иван Надеин в интервью клубной пресс-службе прокомментировал ситуацию с турецким форвардом Эреном Айдыном, который самовольно покинул расположение команды. При этом разговор был записан ещё до появления информации о переходе игрока в азербайджанскую Зиру.

К сожалению, бывают такие неприятные моменты. Мы все еще ожидаем, что игрок может появиться у нас, мы ему и письмом это сообщили, что мы его ждем. Мы считаем, что это будет очень большая ошибка, если он уедет. У него действующий контракт, клуб его полностью выполняет. К сожалению, за последние несколько недель клуб столкнулся с прямым шантажом агентов Айдина. Они напрямую угрожали клубу всякими, скажем так, такими действиями подобными. Поэтому мы занимали исключительно правильную позицию, я считаю. У него есть контракт – мы его полностью выполняем, он должен его выполнять.

Поэтому всякие инсинуации, попытки как-то повлиять – на самом деле было много разных предложений, которые они как бы предлагали, но все это не было конкретным, все это было какими-то смсками, каким-то давлением. Основная задача была – они просто почему-то, наверное, считают, что куда-то его смогут продать, условно, и получить за это комиссию. Мы же считаем, что эти действия навредят карьере Айдина. Тот клуб, который его даже и возьмет сейчас – он будет солидарно отвечать перед нами, мы пойдем в суды, будем защищать наши права.

Поэтому я тоже готов предупредить все клубы, чтобы все отношения были только через Верес. Надеюсь, что наши юристы здесь нашу позицию максимально защитят. Так же, как у нас было с Луаном – мы подали иск, также защищаем права нашего клуба. И чтобы все понимали, что с Вересом связываться в этом плане – мы будем защищаться, будем вести себя в юридической плоскости максимально агрессивно для того, чтобы защитить наши права в первую очередь.