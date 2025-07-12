Украинский нападающий Артем Довбик перед стартом нового сезона 2025/26 решил изменить свой игровой номер в римской Роме. Теперь форвард будет выступать под №9.

В прошлом сезоне 28-летний Довбик выходил на поле в футболке с номером 11, но после ухода из команды англичанина Тэмми Абрахама, который ранее носил девятку, именно этот номер стал доступным для украинца.

Смена символична — номер 9 традиционно ассоциируется с главным нападающим команды, а также подтверждает доверие от нового наставника команды Джан Пьеро Гасперини.

Также, Рома избавилась от конкурента Довбика в линии нападения.