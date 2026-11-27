Павел Василенко

Главный тренер итальянской Болоньи Раффаэле Палладино прокомментировал конкуренцию среди форвардов, не забыв про нападающего сборной Украины Артема Довбика.

«Останется ли Йенс Одвог первым выбором в атаке? Смотрите, у меня есть несколько вариантов... Я заметил в последнее время, что Роберто Пикколи сблизился с командой и начал лучше взаимодействовать с партнерами. Те же слова я могу сказать и про Артема. Я буду принимать решение о том, кто выйдет в стартовом составе в зависимости от конкретного матча и соперника», – цитирует тренера Tuttomercatoweb.

Матч Венеция – Болонья пройдет сегодня и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Довбик перешел в Рому из Жироны летом 2024 года за 41,1 миллион евро. В составе римлян он провел 63 матча, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне форвард отличился одним мячом в пяти поединках за Болонью, за которую выступает на правах аренды.

Контракт украинца с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.