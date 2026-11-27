Довбик получил важный сигнал от тренера Болоньи Палладино объяснил свой выбор нападающего
Тренер команды объяснил свой выбор нападающего
Главный тренер итальянской Болоньи Раффаэле Палладино прокомментировал конкуренцию среди форвардов, не забыв про нападающего сборной Украины Артема Довбика.
«Останется ли Йенс Одвог первым выбором в атаке? Смотрите, у меня есть несколько вариантов... Я заметил в последнее время, что Роберто Пикколи сблизился с командой и начал лучше взаимодействовать с партнерами.
Те же слова я могу сказать и про Артема. Я буду принимать решение о том, кто выйдет в стартовом составе в зависимости от конкретного матча и соперника», – цитирует тренера Tuttomercatoweb.
Матч Венеция – Болонья пройдет сегодня и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Довбик перешел в Рому из Жироны летом 2024 года за 41,1 миллион евро. В составе римлян он провел 63 матча, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне форвард отличился одним мячом в пяти поединках за Болонью, за которую выступает на правах аренды.
Контракт украинца с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.
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