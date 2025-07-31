Довбик восстановился и забил гол в контрольном матче Ромы
Римская команда готовится к началу нового сезона
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Сегодня «Рома» провела контрольный матч против французского «Канна». Римская команда одержала разгромную победу со счётом 3:0.
Украинский форвард Артем Довбик отличился в первом тайме. Напомним, что форвард сборной Украины имел повреждение и только перед сегодняшней игрой восстановился.
Довбик в прошлом сезоне забил 17 мячей и отдал две результативные передачи в 45 матчах за итальянский клуб.
В Серии А команда Гасперини стартует 23 августа матчем против «Болоньи». Встреча должна начаться в 21:45 по Киеву.
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