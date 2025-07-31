Павел Василенко

Нападающий римской Ромы Артем Довбик может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. На футболиста претендуют две команды.

Как сообщает Corriere dello Sport, на Довбика претендуют испанский Вильярреал и английский Ньюкасл, который ищет замену нападающему Александеру Исааку.

По данным источника, Рома готова продать украинца за 38 миллионов евро, чтобы избежать потерь капитала, в частности из-за комиссии в 10%, которую придется выплатить Жироне за любую будущую перепродажу. Возвращение в каталонский клуб не исключено, хотя конкретных контактов пока что не было.

Довбик в прошлом сезоне забил 17 мячей и отдал две результативные передачи в 45 матчах за Рому.

В Серии А команда украинца стартует 23 августа матчем против Болоньи.