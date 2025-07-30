Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клубную прописку уже этим летом. По информации инсайдера Николо Скиры, руководство Ромы готово рассмотреть трансфер игрока, если поступит предложение на уровне 40 миллионов евро.

Итальянские журналисты отмечают, что интерес к форварду проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги. Некоторые из них уже обратились к римскому клубу с просьбой предоставить детали о возможном переходе нападающего.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 32 матча в Серии А и забил 12 мячей, став лучшим бомбардиром Ромы в чемпионате.

Контракт украинца с клубом остается действующим, однако в случае поступления серьезного финансового предложения трансфер может состояться до закрытия летнего окна.

Также, Вильярреал заинтересован в приобретении Довбика.