Испанский Вильярреал заинтересован в подписании форварда Ромы Артема Довбика, сообщает Fichajes.net.

По данным источника, главным инициатором возможного трансфера выступает наставник испанского клуба Марселино Гарсия Тораль, который видит в украинском нападающем ключевое усиление атаки перед стартом нового сезона.

Напомним, Вильярреал в будущем розыгрыше Лиги чемпионов будет участвовать в основном этапе турнира.

В прошлом сезоне Довбик провел 45 матчей за римскую команду во всех соревнованиях, отметившись 17 забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего украинца в 30 миллионов евро.

Ранее агент Довбика отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из Ромы.