Сергей Разумовский

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вернулся на поле в матче 17-го тура Серии А против Дженоа. Форвард появился в игре после долгого перерыва и получил несколько минут игровой практики в концовке встречи.

Довбик вышел на замену на 85-й минуте, заменив Эвана Фергюсона. Именно ирландец отметился голом в этом матче после ошибки другого украинца – полузащитника Дженоа Руслана Малиновского. В итоге Рома довела матч до победы со счётом 3:1.

Важно, что до этой игры Довбик не выходил на поле с 9 ноября из-за травмы. Более того, накануне встречи главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини заявлял, что Артем еще не готов и даже не попадет в заявку. Несмотря на это, украинец всё же оказался в списке и даже сыграл несколько минут.

Матч против Дженоа стал для Довбика 15-м в текущем сезоне во всех турнирах. На данный момент в его активе 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.