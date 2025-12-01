Довбиком заинтересовался известный клуб
Украинец может сменить команду
Нападающий римской Ромы Артем Довбик попал в сферу интересов Бешикташа.
По информации Besiktas Plus, турецкий клуб рассматривает три кандидатуры на позицию форварда в случае, если Темми Абрахам покинет клуб зимой: Артем Довбик, Ромелу Лукаку и Сантьяго Хименес.
28-летний Довбик в текущем сезоне забил два гола и отдал две результативные передачи в 14 матчах.
Рома в настоящее время занимает четвертое место в Серии А с 27 очками.
