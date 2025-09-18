Михаил Цирук

Ещё один игровой день стартового тура Лиги чемпионов подарил болельщикам множество впечатлений. Впрочем, не везде удалось увидеть голы.

В дерби соседей между Олимпиакосом и Пафосом мячей в воротах не было совсем. Хотя сам факт появления такого афиша на групповом этапе ЛЧ уже стоит внимания - новый формат дарит абсолютно неожиданные поединки.

Амбициозный дебютант турнира Будё/Глимт подтвердил, что он не случайно среди элиты. В встрече со Славией норвежцы вырвали ничью после невероятной развязки – после 0:2 они сумели вернуться в игру. Этот матч запомнился всем: и незасчитанным голом пражской команды, и спорным пенальти, и нереализованным одиннадцатиметровым (на этот раз уже самими норвежцами). В итоге - боевая ничья, которая доказала: Будё/Глимт готов сражаться с каждым.

Зато Интер без особых трудностей разобрался с Аяксом. Две почти идентичные комбинации стали ключом к победе: Хакан Чалханоглу ассистировал, а Маркюс Тюрам оформил дубль, обеспечив нерадзурри уверенную победу.

Поединок Баварии и Челси оказался богат на символику. Фактически воспроизведение финала-2012, но уже в другой реальности. На передовой атак встретились разные поколения английского футбола. Гарри Кейн, который годами ждал трофеев в Англии, теперь в составе мюнхенцев уверенно идёт к ним – на этот раз англичанин оформил дубль в ворота синих. А в составе лондонцев громко заявил о себе Коул Палмер, забив гол престижа. Несмотря на поражение, Энцо Мареска может быть доволен: в его распоряжении есть игрок, способный стать символом новой эпохи Челси.

Встреча ПСЖ и Аталанты интриги почти не обещала – слишком разный сейчас уровень команд. Парижане легко доминировали, а для украинских фанатов главным событием стал дебют Ильи Забарного за ПСЖ в Лиге чемпионов. Он вышел только на 75-й минуте, когда парижане уже вели 3:0. Украинец уверенно отыграл, не позволив соперникам хотя бы сократить счёт. А под занавес ПСЖ добавил ещё одинмяч.

Самым ярким оказался матч на Энфилде. Ливерпуль с первых минут шокировал Атлетико двумя мячами, а Мохаммед Салах забил свой 48-й гол в ЛЧ, сравнявшись с легендарными Шевченко и Ибрагимовичем. Но «матрасники» в духе Диего Симеоне проявили характер: Маркос Льоренте оформил дубль и сравнял счет, доказав, что Ливерпуль – его любимая жертва в турнире.

Однако последнее слово осталось за хозяевами – в компенсированное время капитан Вирджил ван Дейк принес победу. Эмоции кипели настолько, что Симеоне, не выдержав провокаций с трибун, заработал удаление. Для Атлетико это было горькое поражение на старте.

