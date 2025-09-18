Павел Василенко

История с конфликтом Диего Симеоне на «Энфилде» получила новое продолжение. Болельщика, с которым чуть не подрался тренер Атлетико, идентифицировали как Джонатана Люка Полтера. Выяснилось, что он не впервые оказывается в центре скандалов.

Еще в 2015 году Полтера наказали трехлетним запретом на посещение матчей после громкого инцидента на прощальном поединке Стивена Джеррарда. Тогда 20-летний болельщик установил баннер перед женщиной в инвалидной коляске, перекрыв ей вид на поле. Когда её муж попросил убрать плакат, Полтер не только отказался, но и оскорбил супругов.

Хотя сам фанат в суде отрицал оскорбительное поведение, магистратский суд Сефтона признал его виновным. Кроме запрета посещать матчи, ему также ограничили передвижение - запрет управлять транспортными средствами в ночное время в течение восьми недель.

Вчерашний инцидент на «Энфилде» снова вернул Полтера в заголовки новостей. После победного гола Вирджила ван Дейка он жестко провоцировал Симеоне, что чуть не закончилось дракой.

Аргентинский тренер объяснил после матча.

«Он оскорблял меня на протяжении всего поединка. Я человек, у меня есть эмоции».

Теперь остается вопрос: наложит ли Ливерпуль санкции на скандального фаната, как того требует Симеоне.