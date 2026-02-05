Бывший полузащитник Карпат Пабло Альварес обратился к болельщикам львовского клуба после того, как официально сменил команду и продолжил карьеру в казахстанском Актобе. Прощальные слова футболиста опубликовала пресс-служба Карпат.

На самом деле, первое, что я должен сказать, это слова благодарности клубу, потому что это был этап, наполненный множеством эмоций, прежде всего хороших. Я нашел в этом клубе много друзей, ко мне очень хорошо относились, и в этом плане я был очень счастлив в Украине.

Честно говоря, я даже не надеялся на такое… Конечно, я знал, что это будет важный этап в моей карьере, но когда я сюда приехал, то на самом деле увидел очень семейный клуб: и президент, и спортивное руководство, и игроки, и болельщики – все шли в одном направлении. И это действительно чувствуется каждый день на тренировках.

Честно говоря, мне больше нечего добавить – это был очень хороший этап в моей карьере, и я очень благодарен за эти полтора года, потому что я был действительно счастлив.

Если говорить о людях, то со всеми, в общем, у меня были очень хорошие отношения: и с украинцами, и с легионерами в команде. Правда, все это время я жил в комнате с Игорем, но, честно, сейчас я мог бы назвать любого, кто был рядом и в хорошие, и в плохие моменты здесь.

Также я очень хочу поблагодарить – возможно, раньше забыл это сказать – прежде всего работников клуба, потому что они являются очень важной частью, которую не всегда видно. Каждый из них делает свою маленькую часть работы, чтобы клуб каждый день становился лучше, и это чрезвычайно важно для повседневной жизни команды.

Одна из вещей, которая меня больше всего удивила, – это даже в сложные моменты, связанные с войной, поддержка, которую имеют «Карпаты». Я считаю, что это клуб с наибольшим количеством болельщиков в Украине, и это было доказано. Даже в эти трудные времена, когда, казалось бы, футбол, как я всегда говорю, не является чем-то действительно важным для людей, он все равно дарит огромную радость через ту поддержку, которую ощущаешь каждый день – от детей, от людей в городе, от кого угодно: каждый знает о клубе, и это чрезвычайно важно.

Было много разных моментов, но для меня особенным стал день дерби против «Руха», мой первый матч против них – на «Арене Львов», который мы выиграли. Можно вспомнить много матчей: даже ничью против «Шахтера», мой гол в ворота «Динамо», матч, который мы сыграли вничью. Конечно, были и не самые лучшие моменты – удаления, но это часть процесса и футбола: иногда бывают взлеты и падения. Я же прежде всего оставлю в памяти все позитивное, потому что хорошего было намного больше, чем плохого.

Так что я лишь надеюсь, что вы сохраните обо мне приятные воспоминания. Это был очень хороший этап, и я могу только поблагодарить всех людей, которые связаны с «Карпатами» – я уже это говорил дважды или трижды – и болельщиков, и работников клуба, и игроков, и тренерский штаб. Я был здесь очень счастлив. Иногда этапы нужно завершать, приходят новые, но этот клуб я всегда буду сохранять в своем сердце, потому что это был прекрасный период в моей жизни.