Павел Василенко

Львовские Карпаты прекратили сотрудничество с испанским полузащитником Пабло Альваресом, который продолжит свою карьеру в казахстанском Актобе.

«ФК Карпаты благодарит Пабло Альвареса за игру в зелено-белой футболке и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении украинского клуба.

В составе Карпат Пабло играл с лета 2024 года и за это время провел 39 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне испанец провел за Карпаты 13 поединков, в которых забил один гол и отдал два ассиста.