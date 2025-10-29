Дубль Яремчука помог Олимпиакосу одержать разгромную победу в Кубке Греции
Украинца заменили во втором тайме
около 2 часов назад
Роман Яремчук. Фото - ФК Олимпиакос
Пирейский Олимпиакос в третьем раунде Кубка Греции разгромил Волос — 5:0.
Дублем за красно-белых отличился украинский нападающий Роман Яремчук. На 59-й минуте форварда заменил Пневмонидис.
После двух сыгранных матчей в активе Олимпиакоса шесть набранных очков, что позволяет ему удерживать промежуточное пятое место. При этом все клубы, которые опережают команду Яремчука, провели на одну игру больше.
Кубок Греции, групповой раунд
Олимпиакос — Волос — 5:0
Голы: Бьянкон, 5, 45+2, Яремчук, 43, 44, Язиджи, 67.
