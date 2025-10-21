Павел Василенко

Сегодня в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов Барселона дома принимала Олимпиакос. Встреча завершилась победой каталонской команды со счетом 6:1.

За каталонцев хет-трик сделал Фермин Лопес, дубль — Маркус Рэшфорд, а ещё один гол с пенальти на счету Ламина Ямаля.

В составе Олимпиакоса на 57-й минуте был удален Сантьяго Хеззе, а единственный гол греки забили лишь с 11-метровой отметки.

29-летний украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук вышел на замену на 77-й минуте встречи.

Лига чемпионов, 2-й тур

Барселона – Олимпиакос – 6:1

Голы: Фермин Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен.), Рэшфорд, 74, 79 – Эль-Кааби, 54 (пен.).

Кайрат – Пафос – 0:0