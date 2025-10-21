Барселона в большинстве с хет-триком Лопеса разгромила Олимпиакос, Яремчук вышел на замену
Команды забили семь мячей на двоих
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Сегодня в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов Барселона дома принимала Олимпиакос. Встреча завершилась победой каталонской команды со счетом 6:1.
За каталонцев хет-трик сделал Фермин Лопес, дубль — Маркус Рэшфорд, а ещё один гол с пенальти на счету Ламина Ямаля.
В составе Олимпиакоса на 57-й минуте был удален Сантьяго Хеззе, а единственный гол греки забили лишь с 11-метровой отметки.
29-летний украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук вышел на замену на 77-й минуте встречи.
Лига чемпионов, 2-й тур
Барселона – Олимпиакос – 6:1
Голы: Фермин Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен.), Рэшфорд, 74, 79 – Эль-Кааби, 54 (пен.).
