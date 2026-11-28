Денис Седашов

Одесщина одержала выездную победу над Днепром в матче регулярного чемпионата Украины.

Гости захватили инициативу в первом периоде — счет открыл Архипенко, а в конце двадцатиминутки Целогородцев реализовал большинство и удвоил преимущество Одесщины. Во втором периоде Целогородцев оформил дубль, снова отличившись в численном большинстве, на что хозяева ответили точным броском Жовтяка за полторы минуты до перерыва.

В заключительном периоде Дворник вернул гостям преимущество в три шайбы. Уже через 46 секунд Журенко реализовал большинство и сократил отставание Днепра, но спасти матч хозяевам не удалось.

Регулярный чемпионат Украины

Днепр — Одесщина 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 - Архипенко (Стоцкий, Мосяк), 11:21, 0:2 - Целогородцев (Ревука, Дуюн, больш.), 19:05, 0:3 - Целогородцев (Дуюн, Ревука, больш.), 27:45, 1:3 - Жовтяк (Куцевич, Ройко), 38:41, 1:4 - Дворник (Остапенко, Дворецкий), 49:52, 2:4 - Журенко (Таран, Бондаренко, больш.), 50:38

Одесщина в овертайме одержала волевую победу над Кременчугом.