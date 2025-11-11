23-летний полузащитник Реала Эдуардо Камавинга и 26-летний защитник Барселоны Жюль Кунде не приняли участия в общей тренировке сборной Франции, сообщает RMC Sport.

После завершения открытой части занятия, когда игроки раздавали автографы и фотографировались с болельщиками, Камавинга и Кунде покинули поле. Оба футболиста работали по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.

Ожидается, что они вернутся к общей группе перед матчем против сборной Украины, который состоится 13 ноября на стадионе Парк де Пренс в Париже.

После четырех туров отбора к чемпионату мира 2026 года сборная Франции лидирует в группе D, имея 10 очков. Украина идет второй с 7 пунктами, у Исландии - 4 зачётных балла, у Азербайджана - 1.