Павел Василенко

После нового поражения в Английской Премьер-лиге Ливерпуль все больше отдаляется от борьбы за чемпионство. Арне Слот прекрасно понимает ситуацию, в которой оказался его клуб.

В воскресенье мерсисайдцы уступили действующему чемпиону – Манчестер Сити (0:3), и теперь отставание от лидера, Арсенала, составляет уже восемь очков. К тому же «красные» опустились на восьмое место в турнирной таблице.

После финального свистка Арне Слот признал: сейчас Ливерпулю не до разговоров о титуле.

«Мы проигрываем слишком много матчей. Чемпионский титул – это последнее, о чем нам стоит сейчас думать. Сначала мы должны стабилизировать результаты, одерживать победы одну за другой. Реальность такова: мы далеки от вершины, а "Арсенал" опережает нас на значительное расстояние. Оценивать что-то серьезно можно будет только после 38 тура», – заявил нидерландский тренер.

После международной паузы Ливерпуль попытается исправить ситуацию в домашнем матче против Ноттингем Форест, который пройдет 22 ноября на «Энфилд Роуд».