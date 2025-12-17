Павел Василенко

Полузащитник дортмундской Боруссии и сборной Украины U-21 Данило Кревсун может продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересованы харьковский Металлист 1925 и житомирское Полесье.

По информации источника, есть высокая вероятность, что Боруссия будет готова отдать футболиста уже зимой за потенциальные бонусы.

В нынешнем сезоне Кревсун провел 16 матчей в составе Боруссии II, в которых отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость украинского полузащитника составляет 200 тысяч евро.