Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун поделился трансферными планами харьковчан в зимнее межсезонье. Его слова приводит сайт Металлиста 1925.

У нас есть конкретные позиции, по которым мы работаем. Я думаю, что следует ожидать примерно четырех новых футболистов. За селекцию у нас отвечает спортивный директор Николай Шамардин. У него полное доверие в поиске футболистов от всего клуба и президента Богдана Бойко.

У нас президент максималист, он уже хочет трансферов. Ему говорят, что надо подождать, потому что трансферное окно открывается только 22 января. Но он не дает спуска, думаю, что результаты мы увидим, надеюсь, что их страдания и работа 24/7 не будут напрасны, - рассказал Коротун.