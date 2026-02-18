Сергей Разумовский

Клубы, участвующие в украинской Премьер-лиге, выступили с инициативой расширить контент платформы УПЛ ТВ посредством внедрения новой регулярной рубрики. Она предусматривает проведение отдельного детального обзора судейских решений после каждого сыгранного тура чемпионата. Подробности этого предложения опубликовал «ТаТоТаке».

Указанная инициатива была официально выдвинута на общем собрании представителей клубов высшего футбольного дивизиона Украины, которое состоялось 18 февраля в столице. Идею внедрения такой программы активно поддержали и подали на рассмотрение руководства участники от футбольных клубов Полесье и Верес.

Известно, что в случае одобрения этой инициативы, к подготовке и анализу обзоров планируют привлекать независимых экспертов из других стран. Это должно обеспечить объективность, непредвзятость и повышенный уровень доверия со стороны зрительской аудитории к разбору судейских решений в матчах Украинской Премьер-лиги. Обзор планируется сделать постоянной составляющей медиапродукта, что должно повысить прозрачность судейства в украинском футболе.

Ранее Артем Милевский назвал фаворита УПЛ сезона-2026/27.