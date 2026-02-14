Павел Василенко

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский в интервью сайту «Украинский футбол» назвал пять команд УПЛ, которые будут на вершине турнирной таблицы по итогам сезона.

«Наверное, Шахтер уже не упустит +9 очков преимущества, хотя... В 2010 году у нас было +7 после паузы, но мы умудрились их растерять и потеряли чемпионство. Как болельщик Динамо, я буду поддерживать киевлян до последнего. Поэтому первое место отдаю Динамо или Шахтеру (все-таки преимущество велико у „горняков“), третье – Полесье, четвертое – ЛНЗ и пятое – Металлисту 1925».

На данный момент в УПЛ лидирует ЛНЗ, у которого 35 очков после 16 матчей. Второе место занимает Шахтер (35 баллов), третье — Полесье (30), четвертым идет Динамо (26), а на пятой позиции расположился Кривбасс (26).