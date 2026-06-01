Павел Василенко

Бывший главный тренер сборной Англии и Ньюкасла Кевин Киган сообщил, что у него диагностировали рак четвертой стадии. 75-летний бывший игрок Ливерпуля рассказал о состоянии своего здоровья в прошлые выходные.

«Они сказали, что у нас есть ведущий врач с новым способом борьбы с раком четвертой стадии. Он был болельщиком Ливерпуля, поэтому я пошел с ним встретиться», – цитирует Кигана агентство DPA.

Киган, двукратный обладатель «Золотого мяча», начал свою карьеру в Сканторпе, прежде чем перешел в Ливерпуль в 1971 году, где выиграл три титула Премьер-лиги, два Кубка УЕФА, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов в 1977 году.

Он также играл за Саутгемптон и Ньюкасл до конца своей карьеры. Он провел 63 матча за национальную сборную, забив 21 гол. Дважды тренировал Ньюкасл, Фулхэм, Манчестер Сити и сборную Англии.