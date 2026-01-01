У 58-летнего румынского специалиста Дана Петреску, который в прошлом выступал за Челси и Стяуа, обнаружили рак. Об этом сообщает авторитетное британское онлайн-издание Daily Mail. По информации источника, состояние бывшего футболиста и тренера оценивается как очень серьезное.

Отмечается, что в настоящее время Дан Петреску проходит курс химиотерапии. Ранее появлялась информация, что на фоне лечения он значительно похудел — почти на 32 килограмма. В то же время сообщалось, что специалист демонстрировал положительную динамику восстановления после применения методов китайской медицины.

Дану Петреску исполнилось 58 лет в конце декабря. Его самочувствие остается под пристальным наблюдением врачей.

Во время игровой карьеры Петреску защищал цвета Стяуа, Дженоа, Фоджи, Шеффилд Уэнсдей, Челси и других клубов. Наибольших успехов он достиг в составе лондонского Челси, с которым выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА в сезоне 1997/98 и Суперкубок УЕФА 1998 года. Вместе со Стяуа он доходил до финала Кубка европейских чемпионов сезона 1988/89.

После завершения игровой карьеры Дан Петреску работал тренером в Рапиде из Бухареста, краковской Висле, Кубани, Динамо, Аль-Араби, Клуж и корейском клубе Чонбук Хенде Моторс.