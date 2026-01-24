Сергей Разумовский

Дженоа официально подтвердила переход атакующего полузащитника Ромы Томмазо Бальданци. Как сообщает пресс-служба генуэзского клуба, 22-летний итальянец присоединился к команде на правах аренды и должен помочь усилить среднюю линию во второй части сезона.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущей кампании и включает опцию выкупа контракта игрока. Финансовые условия стороны не раскрывают. В Дженоа Бальданци будет выступать под 8-м номером, который обычно связывают с ролью футболиста, активно участвующего в переходе с обороны в атаку и создании моментов в финальной трети поля.

Бальданци стал игроком Ромы в феврале 2024 года: римляне приобрели его у Эмполи за 10 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей и отметился одним забитым мячом, однако стабильной игровой практики на постоянной основе в столице не получал, что и могло стать одной из причин перехода в другой клуб.

В Дженоа новичок потенциально может создать дополнительную конкуренцию в линии полузащиты, в частности для украинца Руслана Малиновского. В этой кампании Малиновский сыграл 20 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Также 23 января Дженоа объявила о подписании защитника.