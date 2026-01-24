Сергей Разумовский

Дженоа официально объявила о переходе 20-летнего шведского центрального защитника Нильса Сеттерстрема. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист присоединился к генуэзцам на правах аренды из Шеффилд Юнайтед, а его соглашение будет действовать до завершения текущего сезона.

Договор между сторонами содержит опцию выкупа, так что в случае удачной адаптации и стабильной игры в Серии A Дженоа сможет оформить полноценный трансфер защитника. В новой команде Сеттерстрем будет играть под 13-м номером. Ожидается, что он расширит варианты для тренерского штаба в центре защиты и добавит конкуренции на этой позиции во второй части кампании.

В текущем сезоне Сеттерстрем уже успел получить международную практику: он провел два матча за Мальме в квалификации Лиги чемпионов. Именно этот опыт и молодой возраст делают его перспективным активом для клуба, который стремится усилить состав без чрезмерных затрат во время трансферного окна.

На фоне этого подписания Дженоа продолжает решать турнирные задачи в чемпионате Италии. После 21 тура команда имеет 20 очков и занимает 16-е место в таблице Серии A. Отрыв от зоны вылета остается небольшим — всего три балла, поэтому каждое кадровое усиление может стать важным в борьбе за стабильность результатов и сохранение места в элитном дивизионе.

