Руслан Малиновский вышел на поле в матче 21 тура итальянской Серии А, в котором Дженоа на выезде противостояла Парме. Встреча прошла 18 января на арене Эннио Тардини и закончилась нулевой ничьей – 0:0.

Украинский полузащитник появился в стартовом составе гостей и активно действовал в центре поля. Малиновский отыграл 72 минуты, после чего был заменен на бразильского атакующего игрока Жуниора Мессиаса.

В этом сезоне хавбек сборной Украины провел за Дженоа 20 поединков во всех соревнованиях. На его счету два забитых мяча и три голевые передачи.

Серия А, 21-й тур

Парма – Дженоа – 0:0