Дженоа с невероятным голом Малиновского сделала камбэк в матче против Болоньи
Команды забили пять мячей на двоих
около 4 часов назад
В матче 22-го тура Серии А Дженоа на своем поле победила Болонью со счетом 3:2.
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский вышел на поле на 55-й минуте, заменив Джеффа Екатора при счете 0:2, но сократил отставание уже через 7 минут, нанеся невероятный удар со штрафного. Для Руслана этот гол стал уже третьим в текущем сезоне Серии А при трех результативных передачах.
В итоге Дженоа забила еще дважды и устроила камбэк с победой 3:2.
На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. Болонья – восьмая с 30 очками.
Серия А, 22-й тур
Дженоа – Болонья
Голы: Малиновский, 62, Экубан, 78, Мессиас, 90+1 – Фергюсон, 35, Отоа, 47 (автогол).
Сассуоло – Кремонезе – 1:0
Гол: Фадера, 3.
Аталанта – Парма – 4:0
Голы: Скамакка, 15 (пенальти), де Рон, 24, Распадори, 73, Крстович, 90+2.