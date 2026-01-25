Павел Василенко

В матче 22-го тура Серии А Дженоа на своем поле победила Болонью со счетом 3:2.

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский вышел на поле на 55-й минуте, заменив Джеффа Екатора при счете 0:2, но сократил отставание уже через 7 минут, нанеся невероятный удар со штрафного. Для Руслана этот гол стал уже третьим в текущем сезоне Серии А при трех результативных передачах.

В итоге Дженоа забила еще дважды и устроила камбэк с победой 3:2.

На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. Болонья – восьмая с 30 очками.

Серия А, 22-й тур

Дженоа – Болонья

Голы: Малиновский, 62, Экубан, 78, Мессиас, 90+1 – Фергюсон, 35, Отоа, 47 (автогол).

Сассуоло – Кремонезе – 1:0

Гол: Фадера, 3.

Аталанта – Парма – 4:0

Голы: Скамакка, 15 (пенальти), де Рон, 24, Распадори, 73, Крстович, 90+2.