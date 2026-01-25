Сергей Разумовский

Дженоа изучает возможность подписания форварда Бетиса Седрика Бакамбу. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, отмечая, что генуэзцы после уже осуществленных усилений не собираются останавливаться и продолжают искать варианты для расширения атакующей линии.

После переходов Томмазо Бальданци и Нильса Сеттерстрема грифоны хотят добавить еще одного игрока впереди, чтобы иметь больше вариативности в игре в последней трети поля. По информации источника, одним из кандидатов в этот список попал 34-летний нападающий сборной ДР Конго Бакамбу, который сейчас выступает за Бетис.

Аргумент в пользу опытного форварда – его результативность в еврокубках. В прошлом сезоне Бакамбу стал одним из лучших бомбардиров Лиги конференций, забив шесть мячей. Больше его отметился только нападающий Ягеллонии Афимику Пулулу, который завершил турнир с восемью голами и, по слухам, параллельно ведет переговоры с киевским Динамо.

В текущем сезоне Бакамбу имеет статистику 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах за клуб. Для Дженоа это может быть вариант быстрого усиления без необходимости в длительной адаптации: конголезец имеет большой опыт выступлений в разных лигах и командах, а также привык к требованиям футбола на высоком уровне.

Карьера форварда действительно насыщенная. До перехода в Бетис он успел поиграть за Галатасарай (2 гола в 12 матчах), Олимпиакос (18 голов и 2 ассиста в 37 встречах), Марсель (4 гола и 2 результативные передачи в 24 матчах), Бейцзин Гоань (51 гол и 15 ассистов в 78 играх), Вильярреал (48 голов и 4 ассиста в 105 матчах), Бурсаспор (21 гол в 40 поединках) и Сошо (21 гол и 4 ассиста в 107 матчах).

Ранее Дженоа арендовала конкурента для Малиновского из клуба Довбика.