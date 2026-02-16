Сергей Разумовский

Арсенал проявляет интерес к форварду Интера Франческо Пио Эспозито. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира, отмечая, что лондонцы уже перешли от общего наблюдения к конкретным действиям: 14 февраля представитель скаутского отдела Арсенала посетил матч Интер – Ювентус, где он забил, чтобы вживую оценить игру нападающего и его поведение в топовом противостоянии.

В то же время у Интера, по информации источника, не настроены легко расставаться с футболистом. В миланском клубе считают Пио важным элементом проекта на ближайшие годы и хотят закрепить это новым соглашением – Интер планирует продлить контракт с игроком до 2031 года.

Эспозито является воспитанником Интера. Его действующий контракт и так долгосрочный и действует до 30 июня 2030 года, а Transfermarkt оценивает форварда в 35 млн евро, что делает потенциальные переговоры для Арсенала непростыми как в финансовом плане, так и с учетом позиции клуба-владельца.

В нынешнем сезоне Пио Эспозито провел за Интер 32 матча во всех турнирах. Он записал на счет 6 голов и 5 результативных передач, подтверждая свой статус одного из самых интересных молодых нападающих в системе миланцев.