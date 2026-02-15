Интер и Ювентус встретились в центральном матче 25 тура Серии А. Матч в Милане завершился со счетом 3:2.

До перерыва команды обменялись голами в ворота каждой из команд. Интер на 17-й минуте вышел вперед после автогола Камбьясо. Через 10 минут сам виновник автогола исправился, отметившись в воротах Интера.

Под конец матча Ювентус остался в меньшинстве после того, как Калюлю грубо сыграл против Бастони, получив вторую желтую, что позволило команде Кристиана Киву повернуть игру в другое русло.

Играя в меньшинстве, команда Лучано Спаллетти сделала ставку на контригру, создавая проблемы для соперника, который заигрывался впереди. Лишь на 76-й минуте Эспозито, отозвавшись на передачу Димарко с фланга.

Радость «Джузеппе Меацца» была преждевременной, ведь играя вдесятером Юве второй раз в матче сравнял счет, когда Локателли красивым ударом завершил голевую комбинацию гостей.

Финальный штурм ворот Ювентуса привел к голу Зелински на 90-й минуте, который принес победу Интеру в Дерби Италии.

Серия А. 25 тур

Интер - Ювентус 3:2

Голы: Камбьясо, 17 (автогол), Эспозито, 76, Зелински, 90 — Камбьясо, 26, Локателли, 83