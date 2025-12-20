Полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс прокомментировал ситуацию вокруг Мохамеда Салаха, который ранее публично выразил недовольство отсутствием игровой практики и намекнул на напряжение в отношениях с главным тренером Арне Слотом. По словам Джонса, египетский форвард впоследствии извинился перед партнерами по команде.

Резонансные слова Салаха прозвучали после матча 15-го тура английской Премьер-лиги против Лидс Юнайтед, который завершился ничьей 3:3. В той встрече нападающий Ливерпуля провел весь матч на скамейке запасных.

Мо сам себе хозяин и может говорить все, что хочет. Он извинился перед нами и сказал: если я кого-то задел или заставил вас почувствовать что-то не то, прошу прощения. Вот какой он. Мо был настроен очень позитивно. Он оставался тем же Мо — с широкой улыбкой на лице, и все вокруг были такими же. Думаю, это просто проявление его желания всегда побеждать. Я понимаю, что существуют разные способы решать проблемы. Но если футболисту достаточно просто сидеть на скамейке запасных, и он не хочет играть и помогать команде, тогда это уже значительно более серьезная проблема, — приводит слова Джонса Sky Sports.

Ливерпуль сегодня, 20 декабря, встретится с Тоттенхэмом в рамках 17 тура АПЛ, начало встречи в 19:30 по киевскому времени.