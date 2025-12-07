Павел Василенко

Мохамед Салах впервые за долгие годы прорвал завесу молчания и рассказал то, что давно кипело внутри. После третьего матча подряд на скамейке запасных и полных 90 минут без выхода на поле против Лидса (3:3), египетская суперзвезда Ливерпуля взорвался эмоциями.

Салах, автор 250 голов в красной футболке, поразил журналистов заявлением, что фактически разрывает отношения с тренером Арне Слотом.

«Думаю, всем уже очевидно, что кто-то хочет возложить всю вину на меня. Я неоднократно говорил, что у нас отличные отношения с менеджером, а теперь их вдруг не существует. Я не понимаю почему», – начал Мохамед.

Но дальше эмоции вингера Ливерпуля просто прорвались.

«Чувствую, будто клуб бросил меня под автобус. Именно так – бросил. Я всегда поддерживал этот клуб и всегда буду, так же и мои дети. Я люблю Ливерпуль, но эта ситуация – неприемлема. Мне кажется, что меня просто вталкивают под землю всё глубже. Я не проблема. Я сделал для этого клуба слишком много, чтобы ежедневно доказывать что-то снова и снова. Я заслужил место в команде».

В прошлом сезоне Салах забил 29 голов в Английской Премьер-лиге, а Ливерпуль сразу выиграл чемпионат в первый сезон Слота. Но сейчас складывается впечатление, что когда-то безусловная звезда клуба оказалась на грани самого большого конфликта.