В матче 24-го тура Ла Лиги между Жироной и Барселоной произошел спорный эпизод, о котором рассказал 20-летний атакующий полузащитник Жироны Клаудио Эчеверри.

Да, я наступил на Кунде… но я бежал на полной скорости, и это была просто случайность. Да, если бы судья зафиксировал нарушение, я бы это понял, но, к счастью, они позволили нам одержать победу, — приводит слова полузащитника официальный аккаунт Жироны в соцсетях.

Этот момент во время второго гола Жироны стал ключевым в игре. Эпизод с Эчеверри и Кунде остался вне внимания арбитра и не повлиял на результат встречи.

После того как Барселона вышла вперед на 59-й минуте благодаря голу защитника Пау Кубарси, Жирона быстро отыгралась уже через две минуты. На 86-й минуте Фран Бельтран забил победный мяч, установив итоговый счёт 2:1.