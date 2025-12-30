Эффект Кейна. Бавария – самая результативная команда 2025 года среди топ-5 лиг
Мюнхенская машина забила 107 мячей в чемпионате
Мюнхенская Бавария отметилась громким статистическим достижением по итогам 2025 календарного года в Бундеслиге. Команда продемонстрировала исключительную результативность в матчах чемпионата Германии и в очередной раз подтвердила статус одного из самых мощных атакующих коллективов Европы.
По данным Opta, в течение 2025 года Бавария забила 107 голов в Бундеслиге. Этот показатель стал лучшим среди всех клубов пяти ведущих европейских лиг – традиционно это английская, испанская, итальянская, немецкая и французская. То есть ни одна команда из топ-чемпионатов Европы не смогла превзойти мюнхенцев по количеству мячей в национальном первенстве в пределах календарного года.
Интересно, что в истории самой Бундеслиги отметку в 107 голов в календарном году ранее превышала только… Сама Бавария. Единственный случай, когда мюнхенский клуб показал еще более впечатляющую результативность, датируется 2021 годом: тогда мюнхенцы забили 116 мячей в чемпионате Германии в течение одного календарного года.
Бавария набрала 41 очко в турнирной таблице Бундеслиги в этом сезоне. Этот показатель позволяет мюнхенцам лидировать с отрывом в девять баллов от дортмундской Боруссии.
